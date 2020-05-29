Bayburt Üniversitesinde Cuma Namazı mutluluğu

Bayburt Üniversitesi Mustafa Köseoğlu Camisi avlusunda, korona virüs salgınına karşı gerekli tüm tedbirler alınarak Cuma namazı kılındı.

Bayburt Üniversitesinde Cuma Namazı mutluluğu
29.05.2020 15:47 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:51
Bayburt Üniversitesi Mustafa Köseoğlu Camisi avlusunda, korona virüs salgınına karşı gerekli tüm tedbirler alınarak Cuma namazı kılındı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, 16 Mart'tan bu yana cemaatle ibadet yapılamayan camilerin; yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan camilerde 29 Mayıs tarihinden itibaren Cuma namazının kılınmaya başlanarak kademeli olarak açılacağını açıklamasının ardından, Bayburt Üniversitesi Mustafa Köseoğlu Camisinde de Cuma namazı için gerekli hazırlıklar yapıldı.

Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesinde yer alan ve Bayburt'un en büyük camilerinden olan Mustafa Köseoğlu Camisinde kılınan Cuma namazı öncesinde Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığının korona virüs ile mücadele belirlediği bütün tedbirler alındı.

Belirlenen sosyal mesafe ölçülerine uyularak açık havada kılınan Cuma namazı öncesinde, olası hastalık bulaşma riskini azaltmak için abdesthane ve tuvaletlerin kapalı tutulduğu Bayburt Üniversitesi Mustafa Köseoğlu Camisinde, cami girişlerine dezenfektan sıvılar yerleştirilerek, namaza maskesiz gelen cemaate maske dağıtıldı. Bayburt Üniversitesi görevlileri tarafından; virüsün yayılma riskine karşı camiye giriş-çıkışlarda ve namazın kılınacağı alanda güvenli mesafenin ihlal edilmemesi, maske takılması, namaz öncesi ve sonrasında fiziksel temas ile musafahadan kaçınılması için camiye gelen cemaate uyarılarda bulunuldu.

Bayburt Üniversitesi Mustafa Köseoğlu Camisinin avlusunda alınan bütün tedbirlere riayet ederek, kendileri için belirlenen yerlerde kendi getirdikleri seccadeleriyle saf tutan cemaat, 16 Mart tarihinden bu yana ilk defa camilerde Cuma namazı kılmanın mutluluğunu yaşadı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Saba Tümer’in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Haber
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
22 yaşındaki genç ’Ben size layık bir evlat olamadım’ yazılı mektup bırakarak intihar etti Haber
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi Haber
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor Haber
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin’e Zehra Zümrüt Selçuk’tan cevap Haber
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak Haber
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Haber
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Erdoğan’ın mesajı Yunanistan’ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma Haber
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Haberler››Güncel››Bayburt Üniversitesinde Cuma Namazı mutluluğu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:47: Bakan Albayrak: Güçlü toparlanmaya şahit olacağız - Haber 15:47: Bayburt Üniversitesinde Cuma Namazı mutluluğu - Haber 15:47: İspir'de halk pazarında cuma namazı - Haber 15:47: Yunanistan 15 Haziran'dan itibaren 25 ülkeden turist kabul edecek - Haber 15:47: Cuma namazı salgın sonrası ilk kez kılındı - Haber 14:00: Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım - Magazin 13:44: 10 haftalık "Cuma namazı" hasreti stadyumda sona erdi! Cemaat omuz omuza olmasa da gönül gönüle saf tuttu - Haber 13:21: Çatalca'da dolu yağışı! Yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı - Haber 12:16: 22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti - Haberler 09:25: Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi - Ekonomi