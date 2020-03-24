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Bayburt Üniversitesinde ilk uzaktan eğitim dersini Rektör Coşkun verdi

Bayburt Üniversitesinde yeni tip korona virüs (COVİD-19) salgını nedeniyle örgün öğretime verilen aranın ardından, yaklaşık 14 bin öğrenci ve 420 akademik personel ile uzaktan eğitime başlandı.

24.03.2020 08:22 | Son Güncelleme: 24.03.2020 08:22
Bayburt Üniversitesinde ilk uzaktan eğitim dersini Rektör Coşkun verdi
Bayburt Üniversitesinde yeni tip korona virüs (COVİD-19) salgını nedeniyle örgün öğretime verilen aranın ardından, yaklaşık 14 bin öğrenci ve 420 akademik personel ile uzaktan eğitime başlandı.

Bayburt Üniversitesi, korona virüs (COVİD-19) tedbirleri kapsamında, YÖK kararı ile üniversitelerin örgün öğretime ara vermesi sonrasında, uzaktan eğitim sistemi hazırlıklarını tamamlayarak 23 Mart tarihi itibariyle dijital ortamda öğretim faaliyetlerine başladı.

Yeni tip korona virüs dolayısıyla Bayburt Üniversitesinde öğretimin sekteye uğramaması için tüm hazırlıklar tamamlanarak, 'Uzaktan Eğitim Sistemi'ne geçildi. Bu kapsamda tüm altyapı ve bilişim sistemleri konusunda hazırlıklarını tamamlayan Bayburt Üniversitesinde 14 bini aşkın öğrenci ve 420 öğretim elemanı sisteme tanımlandı.

Öğrencilerin interaktif şekilde katıldığı uzaktan eğitimlerde ilk dersi ise Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun verdi. Sağlık Bakanlığının uyarılarının hayati öneme sahip olduğuna dikkat çeken Rektör Coşkun ilk derste öğrencilere seslenerek; "İçinde bulunduğumuz bu zor dönemde, ülkemizde gösterilen bu önemli mücadelede tüm Türkiye'ye örnek olacak bir hassasiyet gösteriyorsunuz. Hepinizi yürekten kutluyor ve sağlıklı günler diliyorum. Sizler de geleceğimiz için evde kalmaya ve bizi takip etmeye devam edin. Sizleri şimdiden çok özlediğimizi belirtmek istiyorum. El birliği ile bu zorlu günlerin de üstesinden geleceğiz " dedi.

Bayburt Üniversitesi olarak gerekli alt yapıya sahip olduklarını da kaydeden Rektör Coşkun, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın başkanlığında yürütülen çalışmalar doğrultusunda faaliyetlerine devam eden Bayburt Üniversitesinin, 14 bini aşkın öğrencisine uzaktan eğitim verecek gerekli altyapı ve donanıma sahip olduğunu vurgulayarak, 'Evde Kal, Uzaktan Eğitim Al' sloganıyla devam edilen bu süreci, Bayburt Üniversitesinin alanında yetkin personellerinin destekleri ve öğrencilerinin özverili yaklaşımlarıyla en verimli şekliyle tamamına erdireceklerini dile getirdi.

Uzaktan eğitimin nasıl yürütüleceği ile ilgili akademik personel ve öğrencilere bilgi aktarımında da bulunan Rektör Coşkun, gerçekleştirilen ilk uzaktan eğitim dersinin ardından öğrencilerden gelen soruları yanıtladı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Etiketler : Bayburt Üniversitesi, Bayburt, Rektör, Güncel

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