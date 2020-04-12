Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bayburt Üniversitesinde korona virüs tedbirleri

Bayburt Üniversitesinde korona virüs tedbirleri kapsamında, tüm personele maske ve eldiven dağıtıldı, bina girişlerine dezenfektan ve tıbbi atık dönüşüm kutuları yerleştirildi.

12.04.2020 07:53 | Son Güncelleme: 12.04.2020 07:53
Bayburt Üniversitesinde korona virüs tedbirleri
Bayburt Üniversitesinde korona virüs tedbirleri kapsamında, tüm personele maske ve eldiven dağıtıldı, bina girişlerine dezenfektan ve tıbbi atık dönüşüm kutuları yerleştirildi.

Korona virüs (Kovid-19) salgınının ülkemizde görülmesinin ardından Bayburt Üniversitesi de kendi bünyesinde aldığı tedbirleri daha da genişleterek çalışmalarına devam ediyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında temizlik ve dezenfektasyon çalışmalarına periyodik olarak devam edilen Bayburt Üniversitesinde, üniversitede görev yapan tüm personellere koruyucu maske ve eldiven dağıtımı ile birlikte bütün hizmet binalarının girişlerine dezenfektan ve tıbbi atık dönüşüm kutuları yerleştirilerek alınan önlemlere yenileri eklendi.

Korona virüsle mücadeleye yönelik alınan tedbirler kapsamında, Bayburt Üniversitesi tarafından temini geçekleştirilen koruyucu maske ve eldivenler, üniversitede görev akademik ve idari personellere dağıtıldı. Koruyucu maske ve eldivenlerin dağıtımı sırasında personellere, kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı, sosyal mesafenin korunması ve hastalığın önlenmesine yönelik konularda bilgilendirmeler de yapıldı.

Bayburt Üniversitesinde alınan tedbirler kapsamında ayrıca, üniversitenin faaliyetlerini sürdürdüğü Dede Korkut, Baberti, Aydıntepe ve Demirözü Külliyelerindeki bütün hizmet binalarının giriş ve çıkışlarına koruyucu maske ve eldiven gibi atıkların biriktirilmesi için özel atık kutuları da yerleştirildi. Kişisel koruyucu ekipmanların bertarafı için temin edilerek, üniversitedeki bütün binaların giriş ve çıkışlarına yerleştirilen özel atık kutuları üzerinde, sadece maske, eldiven gibi atıkların biriktirileceğini gösteren yazı ve görsellere yer verilerek, üniversitenin yerleşkelerinde oluşan tek kullanımlık koruyucu malzeme atıklarının diğer atıklardan ayrı biriktirilmesi ve gerekli hijyenin sağlanmasına yönelik önemli tedbirler alındı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Etiketler: Bayburt Üniversitesi, Bayburt, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler Haberler
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız Haberler
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız
ABD, bu fotoğraftaki şahsı yakalayana 10 milyon dolar ödül verecek Haberler
ABD, bu fotoğraftaki şahsı yakalayana 10 milyon dolar ödül verecek
Sağlık Bakanı, ağır vakalarla ilgili olumlu gelişmeyi gece yarısı paylaştı Haberler
Sağlık Bakanı, ağır vakalarla ilgili olumlu gelişmeyi gece yarısı paylaştı
Sunucu Erem Şentürk’ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı Haberler
Sunucu Erem Şentürk'ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı
Beyoğlu’nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü Haberler
Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü
Putin’in ziyaret ettiği hastanede 180 doktor virüse yakalandı Haberler
Putin'in ziyaret ettiği hastanede 180 doktor virüse yakalandı
Haberler ›› Güncel ››Bayburt Üniversitesinde korona virüs tedbirleri - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

07:58: Sokağa çıkma yasağı sonrası boş kalan Üsküdar Meydanı havadan görüntülendi - Haber 07:57: Sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi - Haber 07:53: Bayburt Üniversitesinde korona virüs tedbirleri - Haber 06:18: Avustralya'da Kovid-19'dan 3 kişi daha hayatını kaybetti - Haber 06:05: Türkiye-İran sınırında ve Karadeniz'de depremler - Haber 02:35: Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü - Haberler 01:45: Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez azaldı - Haber 23:45: Sunucu Erem Şentürk'ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı - Magazin