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Bayburt Üniversitesinden 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Türkiye'nin Korona virüs (Covid-19) ile mücadelesi kapsamında başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na toplumun her kesiminden destek gelmeye devam ediyor.

01.04.2020 08:47 | Son Güncelleme: 01.04.2020 08:47
Bayburt Üniversitesinden 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
Türkiye 'nin Korona virüs (Covid-19) ile mücadelesi kapsamında başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na toplumun her kesiminden destek gelmeye devam ediyor.

Kadim kültürümüzün temelini oluşturan gelenek ve göreneklerimizin içinde çok anlamlı ve önemli bir yer tutan "Bir elin nesi var iki elin sesi var" söyleminde anlatılan karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmanın bir örneği olarak, Türkiye'nin Korona virüs (Covid-19) ile mücadelesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 'Milli Dayanışma Kampanyası' başlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 aylık maaşını bağışlayarak öncülük ettiği 'Milli Dayanışma Kampanyası'na Bayburt Üniversitesinden de destek geldi. 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bir aylık maaşını bağışlayarak katılan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Bayburt Üniversitesi personellerini de bu anlamlı kampanyaya destek vermeye davet etti.

Rektör Coşkun; "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası' ülkemizin yaşadığı bu zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde atlatması ve toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamasında çok önemli bir adımdır. İhtiyaç sahiplerine destek maksadıyla devletimiz öncülüğünde başlatılan bu anlamlı kampanyaya, başta akademik personelimiz olmak üzere bütün Bayburt Üniversitesi ailesini imkanları dahilinde destek vermeye davet ediyorum." dedi.

İhtiyaç sahiplerine destek çalışmalarına devletin öncülük etmesi gerektiği düşünülerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na, Bayburt üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun başta olmak üzere, üniversitede görev yapan akademik ve idari personeller de yoğun ilgi göstererek, kampanyaya ellerinden gelen desteği sunmaya devam ediyorlar. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Bayburt, Güncel
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