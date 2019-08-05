Haberler» Güncel» Haber

Bayburt Üniversitesine 6 öğretim üyesi alınacak

Bayburt Üniversitesi'nin çeşitli fakültelerine toplamda 6 öğretim üyesi alımı yapılacak.

05.08.2019 16:35 Bayburt Üniversitesine 6 öğretim üyesi alınacak
Bayburt Üniversitesi'nin çeşitli fakültelerine toplamda 6 öğretim üyesi alımı yapılacak.

Resmi Gazetede 29 Temmuz 2019 tarihli ve 30846 sayılı yayımlanan öğretim üyesi alımıyla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversite Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümlerine göre Bayburt Üniversitesine 6 öğretim üyesi alınacaktır. 657 sayılı DMK'nun 48 inci maddesi uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir. İlan edilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi kapsamında başvuru alınmamaktadır."

Öğretim üyesi alımıyla ilgili detaylı bilgilere www.bayburt.edu.tr adresinden duyurular kısmından ulaşılabileceği kaydedildi. - BAYBURT

Bayburt Üniversitesi, Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:42   "Discovery 100" etkinliği
17:42   Kız kardeşler, hırsızlık için girdikleri evde suçüstü yakalandı
17:42   Sivas'ta "Gardaşlık Festivali" başladı
17:41   Modern mezbaha binasında kesim için sıra alınıyor
17:41   Akkuş: "Alo 190 Fetva Hattını açık tutacağız"
17:41   Sivas'ta 3. Tarım Şurası öncesi değerlendirme toplantısı yapıldı
17:41   Adana'da bir ay önce kocası tarafından vurulan kadın öldü