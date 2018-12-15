Bayburt Valiliği'nden Kış Lastiği Uyarısı

Bayburt
Valiliği, il merkezi ve ilçelerinde kış lastiği kullanma zorunluluğunun 1 Aralık
tarihinde başladığını açıkladı.
Bayburt Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bilindiği üzere kış mevsiminde kar, sis, tipi, buzlanma, donma ve zehirlenme gibi durumlarda can ve mal güvenliği olumsuz yönde etkilenebilmektedir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların kış mevsiminde olumsuz hava koşullarından en az etkilenmesi amacıyla her yıl yeni önlemler alınmaktadır. Bu kapsamda; Araçlarda kış lastiği kullanılmasının zorunlu hale getirilmesiyle ilgili olarak "Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik" 08.11.2012 tarih ve 28461 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanmış bulunmaktadır. Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığının 27.11.2012 tarih ve 2012/KDGM- 07/Denetim sayılı genelgesiyle "Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın şehirlerarası karayollarında seyreden tüm kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet türü araçlar ile Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca "A" türü yetki belgelerine kayıtlı otomobillerde her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan
tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunludur." hükmü doğrultusunda kış lastiği olmadan trafiğe çıkılmamalıdır. Kış lastiği uygulaması İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri ile belediyeler tarafından denetlenerek kurallara aykırı hareket edenler hakkında yasal işlem uygulanacaktır. Olumsuz hava şartlarının oluşturabileceği başta soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler olmak üzere, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Yaşanması muhtemel karbon monoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşlarımızın ilgili kurumlarca yapılan uyarıları göz önünde bulundurarak gerekli tedbirleri almaları can ve mal güvenliği açısından hayati öneme sahiptir. Bu doğrultuda konut ve işyerlerinde ısınma amaçlı kullanılan soba, doğal gaz sobaları, kombiler ve benzeri ısınma araç gereçleri ile soba bacaları ve tahliye kanalı bakımlarının tam, eksiksiz ve zamanında yaptırılması yaşanabilecek bu riskleri en alt seviyelere indirecektir. Mesken ve can güvenliğinin sağlanması bakımından ilimizde yoğun şekilde devam ettirilen yaylacılık faaliyetlerinin mevsim şartlarının elverişli hale gelinceye kadar sonlandırılması ve kış mevsiminde merkezi yerleşim birimlerinde yaşayan vatandaşlarımızın kar ve tipi nedeniyle hayati tehlike arz edeceğinden kontrolsüz bir şekilde yaylalara doğru gitmemeleri uygun olacaktır. Kamu Kurum ve Kuruluşlarımız başta olmak üzere her türlü konut ve işyeri açısından kalorifer, brülör, baca bakımları ile temiz ve pis su tesisatının kışa hazırlık kontrollerini yaptırmaları, ayrıca bina ve eklentilerinin aşırı kar yağışı ve aşırı soğukta oluşabilecek sürgün kar ve saçak buzlanmalarına karşı gerekli tedbirler alınmalıdır. Aşırı soğuk havalarda yaşlı ve bebekler ile fiziksel ve kalıtsal hastalıkları bulunan vatandaşlarımız meteorolojik uyarıları dikkate alarak günlük aktivitelerini planlamalı zorunlu hallerde bu aktiviteler yanlarında birer refakatçi bulundurarak gerçekleştirilmelidir. Devletimiz tarafından muhtaç kimselere çeşitli yöntemlerle bakım ve barınma hizmeti sağlanmakta olup bahse konu vakaların tespiti durumunda vatandaşlarımızın ilgili kurumlarımız ile iletişime geçerek yetkilileri bilgilendirmeleri sağlanmalıdır. Vatandaşlarımızın seyahat planlamalarını meteorolojik veriler ile ilgili kurumlarca yapılacak hava tahmin ve uyarılarını dikkate alarak gerçekleştirmeleri muhtemel olumsuzlukların önüne geçmek adına önem arz etmektedir. Mevsim şartları itibariyle yerleşim birimleri ile karayollarımızda can ve mal emniyetini muhtemel olumsuzluklardan korumak amacıyla alınan kararlara bütün vatandaşlarımızın hassasiyetle riayet etmeleri gerekmektedir." - BAYBURT
Kar,Aralık,Bayburt
15 Aralık 2018 Cumartesi 13:05