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Bayburt Valisi Epcim'den "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek çağrısı

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmalarına destek amacıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na Bayburtluların gereken katkıyı sunacağından şüphe duymadığını belirtti.

01.04.2020 12:16 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:16
Bayburt Valisi Epcim'den
Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmalarına destek amacıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na Bayburtluların gereken katkıyı sunacağından şüphe duymadığını belirtti.
Epcim, yaptığı yazılı açıklamada, Bayburtluların yardımlaşma ve dayanışma hasletlerinin çok yüksek olduğunu vurguladı.
Milli Dayanışma Kampanyası'na başta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir vatandaşı, daha sonra Bayburt Valisi olarak gereken desteği sunacağını bildiren Epcim, Bayburtluların da bu süreçten geri kalmayacağına inancının tam olduğunu aktardı.
Epcim, süreci, farklı paydaşların aynı amaç etrafında birleştiği bir bütün olarak ele aldıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:
"Bayburt genelinde başta il müdürlerimiz ve kamu görevlilerimiz olmak üzere, sivil toplum kuruluşlarımız, bürokratlarımız, iş adamlarımız ve vatandaşlarımızın desteğiyle üzerimize düşenin en iyisini yapıp, Bayburt olarak farkımızı bir kez daha ortaya koyacağız. Daha önce çeşitli vesilelerle ifade ettiğim gibi, Bayburtlu hemşehrilerimiz bu anlamda yardımlaşma ve dayanışmaya her zaman önem veren, ihtiyaç olduğu hallerde bu hasletlerini sergilemekten de asla geri kalmayan kadirşinas kimseler. Bayburt, tarihin her döneminde devletinin ve milletinin yanında olmuş, adeta bir adanmışlık duygusuyla üzerine düşeni her zaman layıkıyla yerine getirmiş, birlik ve beraberliğini her fırsatta göstermiştir. İşte hemşehrilerimizin bu birlik ve beraberliği, yardımseverliği ve dayanışma duyguları, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kovid-19'la mücadele çalışmalarına yönelik başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'nda da kendini gösterecektir diye düşünüyorum."
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Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cüneyt Epcim, Bayburt, Güncel
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