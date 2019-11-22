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Bayburt Valisi Epcim'den ziyaret

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

22.11.2019 15:26 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:32Bayburt Valisi Epcim'den ziyaret
Valisi Cüneyt Epcim, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü ziyaret etti.
Epcim, beraberindeki Tapu İl Müdürü İlhan Sağlam, Kadastro İl Müdürü Muhammet Mahmut Kahveci, Milli Emlak Müdür Vekili Yasin Ulutaş ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka'ya ziyaret gerçekleştirdi.
Saka'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Epcim, daha sonra diğer kurum müdürlerinin de yer aldığı değerlendirme toplantısı yaptı.
Çevre ve Şehircilik Müdür Yardımcısı Hüseyin Küçük, İmar ve Planlamadan Sorumlu Şube Müdürü Salih Zeki Yılmazoğlu'nun da katıldığı toplantıda, İmar Barışı, Sıfır Atık Projesi ve kentsel dönüşümle ilgili çalışmalar görüşüldü.

Cüneyt Epcim, Hasan Saka, Bayburt, Güncel

Kaynak: AA

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