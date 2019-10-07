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Bayburt Valisi Epcim, okul ve pansiyonlarda incelemelerde bulundu

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, okul ve pansiyonları inceledi.

07.10.2019 17:50Bayburt Valisi Epcim, okul ve pansiyonlarda incelemelerde bulundu
Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, okul ve pansiyonları inceledi.
Vali Epcim, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka ile Erdem Beyazıt Proje İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.
İncelemeleri sırasında tespit edilen sorunların yüklenici firmaya bildirilmesi ve imalatların eksiksiz olarak tamamlanmasını isteyen Vali Epcim, sürecin titizlikle takip edilmesini istedi.
Epcim, daha sonra Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunu denetledi.

Cüneyt Epcim, Bayburt, Güncel

Kaynak: AA

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