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Bayburt ve Erzincan'da kardan kapanan yollar açılıyor

Kar ve tipi nedeniyle Bayburt'ta 33, Erzincan'da 127 köy yolu ulaşıma kapandı.

02.02.2020 10:47 | Son Güncelleme: 02.02.2020 10:52Bayburt ve Erzincan'da kardan kapanan yollar açılıyor
Kar ve tipi nedeniyle 'ta 33, 'da 127 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bayburt ve Erzincan'ın yüksek kesimlerinde aralıklı devam eden kar ve tipi dolayısıyla toplamda 160 köy yolu ulaşıma kapandı.

İki ilde de İl Özel İdaresi ekipleri kapalı köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Karla mücadele ekipleri zaman zaman 2,5 metreyi bulan kardan kapanan yolları iş makineleriyle açarak ulaşımın sağlanması için çaba sarf ediyor.

Öte yandan, Meteoroloji Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Erzincan ve Bayburt'ta havanın parçalı bulutlu ve hafif kar yağışlı olarak geçeceği; gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesinin görüleceği belirtildi. - BAYBURT

Erzincan, Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

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