Bayburt ve Gümüşhaneliler memleketlerini İstanbul'a taşıdı

Programda Gümüşhane ve Bayburtlu belediye başkanı ve siyasetçiler de İstanbul'da yaşayan hemşehrileriyle buluştu.

Bağcılar Belediyesi'nin yoğun ilgi gören 7 Bölge 7 Renk Kültür ve Sanat Festivali, Doğu Karadeniz'in kardeş şehirleri olan Gümüşhane ve Bayburtluları ağırladı. Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile Bağcılar Gümüşhaneliler Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen programa hem İstanbul'dan hem de memleketten gelen binlerce kişi katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Bağcılar'da yıllardır birlikte yaşamanın, kardeşliğin gönül köprülerini memleketlerimize kadar ulaştırmanın onur ve mutluluğunu hep yaşadık. Bugüne kadar olduğu gibi 31 Mart'ta da Gümüşhaneli ve Bayburtlu kardeşlerim her zaman bizi desteklediler. Bu vesileyle şükranlarımı sunuyorum. Önümüzdeki 23 Haziran'da da Cumhur ittifakının yanında olacağınızdan hiç şüphem yok. Rabbim birliğimizi daim eylesin kardeşliğimizi bozmak isteyenlere de fırsat vermesin diyorum" dedi.

Lokman abimiz Giresun Bulancak'ta doğdu ama biz onu hep Gümüşhaneli olarak görüyoruz

AK Parti Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ise "Biz Gümüşhane Bayburt etle tırnak gibiyiz. Türkiye 81 il Gümüşhane Bayburt ise tek il aynı burada olduğu gibi. Tek il olma noktasında büyüklerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bugün bu programı yapmamızı sağlayan burada bir araya gelmemizi sağlayan Bağcılar Belediye Başkanımız Lokman Çağırıcı abimize teşekkür ediyorum. Lokman abimiz Giresun Bulancak'ta doğdu ama biz onu hep Gümüşhaneli olarak görüyoruz. Bize ilçelerimize ve o yöreye Bağcılar'dan hep destek olmuştur. Şehrim adına kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İlerleyen saatlerde iki şehre ait yöresel etkinlikler renkli bir gece yaşattı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nı dolduran Bağcılarlılar, Bayburt Bar Ekibi'nin sunduğu folklor gösterisiyle doyasıya eğlendi. Bazı vatandaşlar açık alanda halk oyununa eşlik etti. Gümüşhaneliler, memlekette oynadıkları Bom oyununu sahnede oynadı.

Festivale AK Parti Bayburt milletvekili Fetani Battal, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı İsmet Öztürk, AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Celalettin Köse, AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat, Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hicabi Durmuş, Bağcılar Gümüşhaneliler Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Der. Başkanı Ali Ağaç ve vatandaşlar da katıldı.