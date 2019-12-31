Haberler » Güncel » Bayburt yaralı kartala evinde bakıyor - Haber

Bayburt yaralı kartala evinde bakıyor

Yaralı kartala evinde bakıyorBayburt'ta çiftlikteki tavukları avlamaya çalıştığı sırada yere çakılarak yaralanan kartal, çiftlik sahibi Orhan Atlıhan Tekdemir tarafından tedavi altına alındı.

31.12.2019 12:25 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:31
Yaralı kartala evinde bakıyor
'ta çiftlikteki tavukları avlamaya çalıştığı sırada yere çakılarak yaralanan kartal, çiftlik sahibi Orhan Atlıhan Tekdemir tarafından tedavi altına alındı. Uçamayan kartal, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Bayburt'un merkeze bağlı Kop Köyü'ndeki çiftlikte tavukları avlamaya çalıştığı sırada yere çakılan kartal, yaralandı. Çiftlik sahibi Orhan Atlıhan Tekdemir, yaralı halde bulduğu kartalı veterinere götürerek tedavi ettirdi. Uçamayan kartalı evinde bakıma alan Tekdemir, 'Paşa' adını verdiği kuşu özenle besliyor. tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Orhan Atlıhan Tekdemir, 'Kartal, çiftlikteki hayvanlarıma niyetlenmişti. Yere sert inişi sırasında sendeledi. Kendinden geçmişti. Sobayı yaktım, elimle sosis yedirdim. Veterinere götürdüm. Her geçen gün daha iyiye gidiyor. Uçmakta biraz tereddüt yaşıyor. İyileşene kadar bakmaya devam edeceğiz. Her ne kadar tavuklarımızı yese de ona sahip çıkacağız dedi.
Bayburt yaralı kartala evinde bakıyor

Bayburt, Kartal, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

13:46   Yolları açmak için metrelerce karla mücadele ettiler - Haber
13:46   Malkara'da şiddetli rüzgar çöp konteynerini sürükledi - Haber
13:45   Ege Üniversitesi 2020'ye umutla bakıyor - Haber
13:45   Ankara'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı - Haber
13:41   Çekirgeliler geniş kaldırımlarda yürüyecek - Haber
13:33   Son dakika: Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı - Haber
13:24   Terörist elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi tutuklandı - Haber
09:51   Yılbaşı öncesi Taksim Meydanı'nda son hazırlıklar yapıldı - Haber
08:50   Yanan otomobilden canlarını son anda kurtardılar - Haber
08:16   Dördüncü kez yapılan çift kol nakli operasyonu başarılı oldu - Haber
31.12.2019 13:48:30