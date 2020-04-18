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BAYBURT Yaralı vaşağa 'Biz seni iyileştirmeye çalışıyoruz, sen bize hırlıyorsun' diye çıkıştı

Yaralı vaşağa 'Biz seni iyileştirmeye çalışıyoruz, sen bize hırlıyorsun' diye çıkıştıBAYBURT'ta tarlasını ekmeye giden Tepetarla Köyü Muhtarı Ali Kılıç (58), nesli tükenme tehlikesi altındaki yaralı ve bitkin halde vaşakla karşılaştı.

18.04.2020 13:40 | Son Güncelleme: 18.04.2020 15:57
Yaralı vaşağa 'Biz seni iyileştirmeye çalışıyoruz, sen bize hırlıyorsun' diye çıkıştı
BAYBURT'ta tarlasını ekmeye giden Tepetarla Köyü Muhtarı Ali Kılıç (58), nesli tükenme tehlikesi altındaki yaralı ve bitkin halde vaşakla karşılaştı. Su ve yiyecek verdiği vaşağın kendisine hırlaması üzerine Kılıç, hayvana "Biz seni iyileştirmeye çalışıyoruz, sen bize hırlıyorsun\t" diye çıkıştı.
Merkeze bağlı Tepetarla köyünde muhtar Ali Kılıç, tarlasında hareketsiz yatan bir hayvan olduğunu fark etti. Hayvanın nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak olduğunu anlayan Kılıç, yaralı ve bitkin haldeki hayvana su ve yiyecek verdi. O anları cep telefonu kamerası ile kaydeden Kılıç, kendisine hırlayan hayvana, "Biz seni iyileştirmeye çalışıyoruz, sen bize hırlıyorsun" diye çıkıştı.
Kılıç'ın haber vermesi üzerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri vaşağı koruma altına aldı. BAYBURT Yaralı vaşağa ’Biz seni iyileştirmeye çalışıyoruz, sen bize hırlıyorsun’ diye çıkıştı

Kaynak: DHA

Etiketler: Ali Kılıç, Güncel
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