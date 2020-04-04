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Bayburtlu besiciden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Bayburt'ta besici Recep Ali Yaya, 500 kiloluk düveyi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

04.04.2020 15:54 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:54
Bayburtlu besiciden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
Bayburt 'ta besici Recep Ali Yaya, 500 kiloluk düveyi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Merkeze bağlı Bayırtepe köyünde geçimini hayvancılıkla sağlayan Yaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vermek amacıyla bağışta bulunmak istediğini söyledi.
Yaya, "Çorbada bizimde tuzumuz olsun" düşüncesiyle 500 kiloluk düveyi bağışlamaya karar verdiğini belirterek, bunun için de Bayburt Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileriyle iletişime geçtiğini aktardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kampanyaya bizzat katkı sunmasının herkes için güzel bir örnek olduğuna dikkati çeken Yaya, şunları kaydetti:
"Türk milleti olarak birliğimizi, beraberliğimizi ortaya koymamız gerekiyor. Bizim devletimiz gibi vatandaşına sahip çıkan, destek veren bir devlet bugüne kadar görmedim. Bunun için birlik olalım, beraber olalım. Her şey bizim için Türkiye'm için. İnanıyorum ki her şey daha güzel olacak."
Yaya, daha önce de Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için "Efe" ile "Paşa" adını verdiği danaları Mehmetçik Vakfı'na bağışladığını anımsatarak, imkanları ölçüsünde yardımlarını sürdüreceğini sözlerine ekledi.
Bayburt Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, düvenin tutanakla teslim alındığını, Kovid-19 salgınına ilişkin tedbirlere göre uygun zamanda düzenlenecek ihalede açık artırma usulü ile satılacağını, gelirinin de kampanyaya aktarılacağını bildirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Bayburt, Güncel
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