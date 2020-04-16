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Bayburtlu çiftçiler "Milli Dayanışma Kampanyası"na düve bağışladı

Bayburt'ta 6 çiftçi, Milli Dayanışma Kampanyası'na düve bağışladı.

16.04.2020 16:04 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:04
Bayburtlu çiftçiler
Bayburt 'ta 6 çiftçi, Milli Dayanışma Kampanyası'na düve bağışladı.
Bayburtlu çiftçiler Recep Ali Yaya, Nail Duran, Eşref Öztürk, Şaban Memiş, Adem Memiş ve Fikret Memiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanyaya birer düve bağışlayarak destek oldu.
Vali Cüneyt Epcim, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin topyekun mücadele ettiği salgın döneminde taşın altına elini koyarak Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olan vefakar ve cefakar Bayburt çiftçisini yürekten kutladığını belirtti.
İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen ise Bayburt'un vatansever ve cömert karakterini bu kez çiftçileri eliyle ortaya koyduğunu ifade ederek şunları söyledi:
"Az veren candan, çok veren maldan diyerek kendi ekonomik durumlarını göz ardı ederek, üretimde kullandığı canlı demirbaşlarını bile bağışlayabilen insanımız her türlü takdire şayandır. Allah hepsinden razı olsun, inşallah birlik ve beraberlik içerisinde bu zorlu dönemlerden en güçlü şekilde çıkacağız."

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Adem Memiş, Bayburt, Güncel
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