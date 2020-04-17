Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Bayburtlu çiftçilerden Milli Dayanışma Kampanyası'na tam destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Kovid-19'la mücadele kapsamında başlatılan Mili Dayanışma Kampanyası'na Bayburtlu çiftçilerin desteği sürüyor.

17.04.2020 08:39 | Son Güncelleme: 17.04.2020 08:39
Bayburtlu çiftçilerden Milli Dayanışma Kampanyası'na tam destek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Kovid-19'la mücadele kapsamında başlatılan Mili Dayanışma Kampanyası'na Bayburtlu çiftçilerin desteği sürüyor. Bayburt'ta kimi hayvancılık ya da tarımla uğraşan kiminin ise tek geçim kaynağı büyükbaş hayvanı olan altı çiftçi "Milli Dayanışma Kampanyası"na düvelerini bağışladı.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs hastalığına yönelik tedbirler nedeniyle dar gelirli vatandaşlara destek amacıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası 17. gününe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" ifadeleriyle yaptığı dayanışma çağrısını Bayburtlu çiftçiler yanıtsız bırakmadı. Bayburt'ta kimi hayvancılık ya da tarımla uğraşan kiminin ise tek geçim kaynağı büyükbaş hayvanı olan altı çiftçi "Milli Dayanışma Kampanyası"na düvelerini bağışladı. Çiftçileri bir araya getiren duygu ise hepsinde aynı; zor günlerde devleti ve milletinin yanında olmak.

'Çorbada tuzumuz bulunsun.' diyerek Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 kiloluk düvesini bağışlayan Bayırtepe Köyü'nden besici Recep Ali Yaya, daha önce de Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için "Efe" ile "Paşa" isimli tosunlarını Mehmetçik Vakfı'na bağışlamıştı.

Saraycık Köyü'nden çiftçi Eşref Öztürk ise ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek amacıyla açık artırma usulü satılacak 450 kiloluk düvesini yetkililere teslim etti.

Bir diğer isim Nail Duran da Sarımeşe Köyü'nde geçimini çiftçilikle sağlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına "Devletimiz varsa biz varız !" şeklinde yanıt veren Duran, kampanyaya bir ineğini bağışlayarak katkı sundu.

Şaban Memiş, Adem Memiş ve Fikret Memiş, kampanyaya birer düve bağışlayarak destek olan diğer isimler.

Şaban Memiş; Ortaçimağıl Köyü'nde geçimini çiftçilikle sağlıyor. Korona virüs tedavisi gördüğü Bayburt Devlet Hastanesi'nden Bayburt Barı ile taburcu olduğu görüntüler kamuoyuna yansıdı. Memiş'in, sekiz günlük tedavi süreci sonrasında ilk işi "Milli Dayanışma Kampanyası"na bir düvesini bağışlamak oldu.

Kampanyaya katkı sağlayanlara teşekkür eden Vali Cüneyt Epcim, zor dönemlerin üstesinden devlet ve millet dayanışmasıyla gelineceğini söyledi. Vali Epcim, "Türk Milleti olarak zor dönemlerde bir ve beraber olmayı bilen, muhtaca yardım eli uzatmaktan imtina etmeyen hasletlere sahip bir milletiz. Tarihimize baktığımızda da bu her zaman böyle bilinmiştir. Bu hasletlerin yoğun olarak yaşatıldığı, milli ve manevi değerlere her zaman önemle sahip çıkılan bir yer olarak Bayburt ilimiz de bu tarihsel gerçekliğin günümüze ulaşması noktasında üzerine düşeni her dönem layıkıyla yerine getirmiş bir ilimiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrıları üzerine başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na ilimiz ölçeğinde gerek iş insanlarımız, gerek bürokratlarımız gerekse de çiftçilerimiz ve esnaflarımız tarafından verilen bu destek, bahsettiğimiz bu hasletlerin ilimizde halen dip diri bir şekilde yaşatıldığını ve yaşatılmaya da devam edeceğini açıkça gösteriyor. Ümit ediyoruz ki; bu dönemleri birlik ve beraberlik içerisinde, dayanışma ruhumuzu pekiştirerek ve aynı zamanda tedbirlere ve kurallara riayet ederek kısa süre içerisinde geride bırakacağız. Normal yaşantımıza tekrar döneceğiz. Bu süreçte bizlere düşen daha önce de ifade ettiğim gibi devletimiz tarafından yapılan çağrılara kulak vermek, alınan kararlara riayet etmek ve zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaktır. Bu vesileyle 'Milli Dayanışma Kampanyası'na katkı sağlayan ve sürecin gereklerini titizlikle uygulayan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Bayburt, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tam bitti derken Çin evlerden cansız beden toplamaya başladı: 1290 ölüm Haberler
Tam bitti derken Çin evlerden cansız beden toplamaya başladı: 1290 ölüm
Ölümcül koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı Haberler
Ölümcül koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı
Fransa Cumhurbaşkanı: Saf olmayalım, Çin’de bilmediğimiz şeyler oldu Haberler
Fransa Cumhurbaşkanı: Saf olmayalım, Çin'de bilmediğimiz şeyler oldu
Ercüment Ovalı ’Hayat kurtarabilir’ dediği koronavirüs ilacının adını paylaştı Haberler
Ercüment Ovalı "Hayat kurtarabilir" dediği koronavirüs ilacının adını paylaştı
Sokağa çıkma yasağı öncesinde, Luppo aldığı için çok konuşulan adamın hikayesi uydurma çıktı Haberler
Sokağa çıkma yasağı öncesinde, Luppo aldığı için çok konuşulan adamın hikayesi uydurma çıktı
Rize’nin yengesi, sosyal medyadan soyunduğu anları paylaştı Haberler
Rize'nin yengesi, sosyal medyadan soyunduğu anları paylaştı
Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koronadan nasıl korunduğunu anlattı Haberler
Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronadan nasıl korunduğunu anlattı
Survivor’da aşk! Sercan, ilgisinin olduğu Nisa ile konuşma kararı aldı Haberler
Survivor'da aşk! Sercan, ilgisinin olduğu Nisa ile konuşma kararı aldı
Fenomen Hakan Kakız, Survivor yarışmacılarının mesajlarını ifşa etti Haberler
Fenomen Hakan Kakız, Survivor yarışmacılarının mesajlarını ifşa etti
Haberler ›› Güncel ››Bayburtlu çiftçilerden Milli Dayanışma Kampanyası'na tam destek - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:24: ŞİŞLİ'DE SOKAK HAYVANLARINI BESLEMEK İÇİN DIŞARI ÇIKAN KADIN KAZA YAPTI - Haber 09:24: İlginç korona tedbiri... Karavanı ofise çevirdi - Haber 09:24: Efes Selçuk belediyesi tezgâhta - Haber 09:20: Ordu'da 2 bina karantinaya alındı - Haber 09:20: Sancaktepe'de yapılan hastanenin bölümleri ortaya çıkmaya başladı - Haber 08:41: Tam bitti derken yeniden başladı: Çin'de koronavirüs sebebiyle 1 günde 1290 ölüm - Haber 07:54: Doktorlar koronavirüsün yeni belirtisini açıkladı: Bacaklarda döküntü - Haberler 21:30: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı - Haber 19:37: Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi - Haber 19:33: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi - Haber 19:23: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi - Haber