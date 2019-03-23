Bayburtlu Çiftçilere 23 Milyon Lira Ödeme Yapıldı

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal
, çiftçilerin 2018 yılı üretim sezonuna ait bitkisel ve hayvancılık destekleme ödemelerinin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.
Battal, yaptığı yazılı açıklamada, tarımın Bayburt
'ta öncelikli sektör olduğunu, bu alanda devam eden ve yapılması gereken çalışmaları Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde sürekli takip ettiklerini belirtti.
Özellikle çiftçilerin yaptığı bitkisel ve hayvansal üretime karşılık verilen tarımsal desteklemelerin ara dönemlerde çiftçilere kaynak ihtiyacı için önemli olduğunu aktaran Battal, "Bu doğrultuda çiftçilerimizin 2018 üretim sezonuna ait bitkisel üretim destekleme ödemeleri kapsamında 15 milyon lira, hayvancılık destekleme ödemeleri kapsamında 8 milyon lira olmak üzere toplamda 23 milyon lira destekleme ödemesi çiftçilerimizin hesaplarına aktarılmıştır." ifadelerini kullandı.
Son yıllarda Bayburt
'ta tarımsal verilerde ve toplam destekleme rakamlarındaki artışların memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Battal, özellikle desteklemelerden yaralanan çiftçi sayısının artmasının da Bayburt için önemli olduğuna işaret etti.
Battal, Bayburt'ta tarım arazilerindeki mülkiyet sorunları nedeniyle desteklemeden yararlanılamayan araziler hakkında da bakanlık nezdinde çalışma yürütüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:
"İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren bu sorunu gidermiş olacağız. Çiftçilerimiz üretim yaptığı, emek harcadığı, alın teri döktüğü tüm arazisinin desteğini alacak. Diğer yandan mülkiyet problemleri çözmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca arazi bankacılığı ile ilgili yeni bir çalışma başlatıldı. İnşallah yakın dönemde bu sorunlar çözülmeye başlanacak. Yapılan desteklemelerin çiftçi kardeşlerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm çiftçilerimize bereketli bir üretim sezonu diliyorum."
AK Parti, Bayburt, Güncel
Kaynak: AA