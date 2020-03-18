Bayburtlu kaymakam kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Bayburtlu Kaymakam Dede Musa Baştürk, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
18.03.2020 09:45 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:45
Bayburtlu Kaymakam Dede Musa Baştürk, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Espiye Kaymakamı Dede Musa Baştürk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde kalp krizi geçiren Kaymakam Baştürk kaldırıldığı Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Erzincan Vali Yardımcılığından 31 Ağustos 2018 tarihinde Giresun'un Espiye Kaymakamlığı görevine atanan Kaymakam Baştürk'ün evli ve iki çocuk babası.
Bayburt'un Yazıbaşı (Aşağı Loru) köyünden olan Dede Musa Baştürk'ün bugün Erzincan'da toprağa verileceği öğrenildi. - BAYBURT
Kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Espiye Kaymakamı Dede Musa Baştürk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde kalp krizi geçiren Kaymakam Baştürk kaldırıldığı Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Erzincan Vali Yardımcılığından 31 Ağustos 2018 tarihinde Giresun'un Espiye Kaymakamlığı görevine atanan Kaymakam Baştürk'ün evli ve iki çocuk babası.
Bayburt'un Yazıbaşı (Aşağı Loru) köyünden olan Dede Musa Baştürk'ün bugün Erzincan'da toprağa verileceği öğrenildi. - BAYBURT
Kaynak: İHA
Etiketler : Dede Musa Baştürk, Kalp Krizi, Baştürk, Espiye, Güncel
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