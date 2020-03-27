Bayburtlu müzisyen 'koronavirüs'e türkü besteledi
BAYBURTLU müzisyen Şenol Avşar, koronavirüse dikkat çekmek için 'Defolasan Korona' adlı türkü besteledi.
BAYBURTLU müzisyen Şenol Avşar, koronavirüse dikkat çekmek için 'Defolasan Korona' adlı türkü besteledi. Avşar, bağlama ve org eşliğinde seslendirdiği türküsünü, sosyal medyada paylaştı.
Müzisyen Şenol Avşar, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile ilgili türkü besteledi. Babası Hayrettin Avşar ile birlikte kaleme aldığı türküyü bağlama ve org eşliğinde seslendiren Şenol Avşar, kayda aldığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Virüsten dolayı evden çıkmadığını ve programlarına ara verdiğini ifade eden Şenol Avşar, "Evde boş vakit geçirirken, babam beste yazmaya başladı. Daha sonra onun yazdığı besteyi ben de seslendirdim ve sosyal medyada paylaştım. Kısa sürede yüzlerce yorum aldım. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Türkünün sözleri şöyle;
Milet düştü telaşa.Sanki girmiş savaşa Marketler talan oldu Defolasan korona
Oy korona koronaKahrolasan koronaGeldin sen bizi buldun Defolasan korona..
Dünyanın gözü bizdeDünya girdi krize Zalimler geldi dizeSüründürdün korona
Fırsatçıya gün doğduCeplerini doldurdu Hiç ölmeyecek gibi
Evlerini doldurdu
Kaynak: DHA