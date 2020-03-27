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Bayburtlu müzisyen 'koronavirüs'e türkü besteledi

BAYBURTLU müzisyen Şenol Avşar, koronavirüse dikkat çekmek için 'Defolasan Korona' adlı türkü besteledi.

27.03.2020 13:43 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:43
Bayburtlu müzisyen 'koronavirüs'e türkü besteledi

BAYBURTLU müzisyen Şenol Avşar, koronavirüse dikkat çekmek için 'Defolasan Korona' adlı türkü besteledi. Avşar, bağlama ve org eşliğinde seslendirdiği türküsünü, sosyal medyada paylaştı.

Müzisyen Şenol Avşar, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile ilgili türkü besteledi. Babası Hayrettin Avşar ile birlikte kaleme aldığı türküyü bağlama ve org eşliğinde seslendiren Şenol Avşar, kayda aldığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Virüsten dolayı evden çıkmadığını ve programlarına ara verdiğini ifade eden Şenol Avşar, "Evde boş vakit geçirirken, babam beste yazmaya başladı. Daha sonra onun yazdığı besteyi ben de seslendirdim ve sosyal medyada paylaştım. Kısa sürede yüzlerce yorum aldım. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Türkünün sözleri şöyle;

Milet düştü telaşa.

Sanki girmiş savaşa

Marketler talan oldu

Defolasan korona

Oy korona korona

Kahrolasan korona

Geldin sen bizi buldun

Defolasan korona..

Dünyanın gözü bizde

Dünya girdi krize

Zalimler geldi dize

Süründürdün korona

Fırsatçıya gün doğdu

Ceplerini doldurdu

Hiç ölmeyecek gibi

Evlerini doldurdu


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Kaynak: DHA

Etiketler: Hayrettin Karaoğuz, Güncel

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