Bayburtlu şehitlerin isimleri panzer ve TOMA'da yaşatılacak

Bayburtlu şehitler Hamit Şahin ile Muammer Ateş'in isimleri düzenlenen törenle panzer ve TOMA'ya verildi.



Bayburt Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen törenle panzer ve TOMA'ya şehit polislerin isimleri verildi. Bayburt Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik faaliyetleri kapsamında Şehit Hamit Şahin İlkokulu'nda düzenlenen törende, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan panzer ve TOMA'ya Şehit Polis Memurları Hamit Şahin ile Muammer Ateş' in isimleri verildi.



Törene Vali Cüneyt Epcim, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Milli Eğitim Müdür vekili Mehmet Güven, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Haluk Akkoyunlu, Emniyet personeli ve öğrenciler katıldı.



Tören, öğrencilere hediyelerin verilmesiyle sona erdi. - BAYBURT

Kaynak: İHA