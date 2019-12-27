Haberler » Güncel » Bayburtlu şehitlerin isimleri panzer ve TOMA'da yaşatılacak - Haber

Bayburtlu şehitlerin isimleri panzer ve TOMA'da yaşatılacak

Bayburtlu şehitler Hamit Şahin ile Muammer Ateş'in isimleri düzenlenen törenle panzer ve TOMA'ya verildi.

27.12.2019 12:13 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:17 Bayburtlu şehitlerin isimleri panzer ve TOMA'da yaşatılacak
Bayburtlu şehitler Hamit Şahin ile Muammer Ateş'in isimleri düzenlenen törenle panzer ve TOMA'ya verildi.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen törenle panzer ve TOMA'ya şehit polislerin isimleri verildi. Bayburt Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik faaliyetleri kapsamında Şehit Hamit Şahin İlkokulu'nda düzenlenen törende, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan panzer ve TOMA'ya Şehit Polis Memurları Hamit Şahin ile Muammer Ateş' in isimleri verildi.

Törene Vali Cüneyt Epcim, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Milli Eğitim Müdür vekili Mehmet Güven, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Haluk Akkoyunlu, Emniyet personeli ve öğrenciler katıldı.

Tören, öğrencilere hediyelerin verilmesiyle sona erdi. - BAYBURT

Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:02   Mehmet Akif Ersoy, Ankara'da anıldı - Haber
14:02   Vefat eden Türkiye sevdalısı Azerbaycanlı akademisyen vasiyeti üzerine Kayseri'ye defnedildi - Haber
14:02   Sözcü gazetesi sahibi ve yazarları hakkındaki davada karar - Haber
14:01   Sözcü Davası kararına ilişkin basın açıklaması - Haber
13:57   Babadan oğula çiğ köfte sevdası - Haber
13:12   Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü - Haber
12:40   Avcılar'da yol çöktü, kamyon mahsur kaldı - Haber
12:39   İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu - Haber
12:33   Kanal İstanbul'u yanlış anlayan gencin yorumu olay oldu - Haber
11:25   Meteoroloji duyurdu: İstanbul'a hafta sonunda kar geliyor - Haber
27.12.2019 14:09:50