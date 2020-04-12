Bayburtlular, 'evde kal' çağrısına uyuyor

BAYBURT'ta vatandaşlar koronavirüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrısına uyuyor.Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle yapılan 'Evde kal' çağrısına uyan Bayburtlular, cadde ve meydanları boş bıraktı. Yapılan uyarıları dikkate alan ve tedbirlere uyan vatandaşların dışarı çıkmaması sonrası kentte büyük bir sessizlik hakim oldu. Özellikle şehrin en işlek olan noktaları Cumhuriyet Caddesi, Tarihi Saat Kulesi Meydanı, Saray Bahçesi ve Çoruh Nehri kıyısının da boş kaldığı görüldü.

Kaynak: DHA