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Bayburtspor'da tur sevinci

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Akhisarspor'u penaltı atışlarında eleyen Bayburtspor bir üst tura çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

27.09.2019 09:30Bayburtspor'da tur sevinci
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Akhisarspor'u penaltı atışlarında eleyen Bayburtspor bir üst tura çıkmanın mutluluğunu yaşadı.
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor ile Bayburt Özel İdarespor karşı karşıya geldi. 90 dakikası 0-0 biten mücadelede uzatma dakikalarında da gol çıkmadı. Akhisar Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada penaltı vuruşlarında Bayburt Özel İdarespor, Akhisarspor'u 4-2 yenerek bir üst tura çıkmanın sevincini yaşadı.
Bayburt Özel İdarespor pazar günü kendi sahasında saat 15.00'da Niğde Anadolu FK ile mücadele edecek.
(İHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

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