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Baycan, Büyükelçi'ye kitap hediye etti

Hindistanlı yazar Ann Meryem Baycan ile Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, İstanbul'da bir araya geldi. Baycan, Büyükelçi ile eşine yakında Türkiye'de yayınlanacak kitabını hediye etti.

10.12.2019 17:37 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:37Baycan, Büyükelçi'ye kitap hediye etti



Bir süre önce 'ye yerleşerek yönetmen Sertaç Baycan'la evlenen Hindistanlı yazar Ann Baycan, 2 Aralık Salı akşamı 'da Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya ile bir araya geldi. Hilton İstanbul Bosphorus Otel'de gerçekleşen buluşmaya Büyükelçi'nin eşi Ranu Bhattacharyya ile Sertaç Baycan da katıldı. Ann Meryem Baycan, keyifli geçen sohbetin sonunda Büyükelçi ile eşine, şubat ayında Türkiye'de yayınlanacak "Kum ve Deniz: Kumdaki Ayak İzleri" adlı romanının İngilizce baskısını hediye etti.






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Kaynak: Snob Magazin

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