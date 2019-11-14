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Baydilli'den 'ahlaklı ve güzel insanımız' konferansına davet

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, vatandaşları Karaköprü Belediyesinin Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında Mehmet Fatih Çıtlak'ın konuşmacı olarak katılacağı 'Ahlaklı ve güzel insanımız 'konferansına davet etti.

14.11.2019 10:05 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:09Baydilli'den 'ahlaklı ve güzel insanımız' konferansına davet
Belediye Başkanı Metin Baydilli, vatandaşları Karaköprü Belediyesinin Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında Mehmet Fatih Çıtlak'ın konuşmacı olarak katılacağı 'Ahlaklı ve güzel insanımız 'konferansına davet etti.

Karaköprü Belediyesi'nin farklı konu ve konuklarla gerçekleştirdiği kültür ve sanat etkinlikleri sürüyor. Saat 19.00'da İlahiyatçı ve Yazar Mehmet Fatih Çıtlak'ın konuşmacı olarak katılacağı 'Ahlaklı ve güzel insanımız' konferansı gerçekleştirilecek. Gerçekleştirilecek olan program için Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli vatandaşları konferansa davet etti. Baydilli, "Kültür ve Sanat etkinliklerimizde bugüne kadar önemli konu ve konuklarımızla dolu dolu programlar geçirdik. Bugüne kadar her zaman vatandaşlarımız sağ olsunlar büyük ilgi gösterdiler. 14 Kasım Perşembe günü yapılacak olan etkinlikte de vatandaşlarımızı yine salonu tıklım tıklım doldurmaları için davet ediyorum. İnşallah Fatih Çıtlak hocamızla çok güzel bir program olacak" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Mehmet Fatih Çıtlak, Fatih Çıtlak, Karaköprü, Güncel

Kaynak: İHA

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