Haberler» Yaşam» Haber

Baydilli'den kuran kursuna ziyaret

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Esentepe Mahallesinde H. Mehmet Demircioğlu Camiindeki yaz dönemi Kuran kursunu ziyaret ederek çocuklarla sohbet etti.

15.08.2019 11:17 Baydilli'den kuran kursuna ziyaret
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Esentepe Mahallesinde H. Mehmet Demircioğlu Camiindeki yaz dönemi Kuran kursunu ziyaret ederek çocuklarla sohbet etti.

Toplumun her kesimiyle buluşmaya çalışan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli yaz döneminde Kuran'ı Kerim eğitimi gören çocuklarla bir araya geldi. Esentepe Mahallesinde bulunan H. Mehmet Demircioğlu Camideki Kuran kursundaki çocuklarla bir süre sohbet eden Başkan Baydilli, Kuran'ı Kerim ve din eğitiminin öneminden bahsederken, yaz dönemini değerlendirerek Kuran kursuna gelen öğrencileri tebrik etti.

Baydilli, ziyarette çocuklara yaptığı konuşmada çocukların yaz dönemini Kuran eğitimiyle değerlendirmesinin çok önemli olduğuna dikkat çekerek, "Öğrencilerimiz yaz döneminde Camilerde açılan kurslarda Kuran'ı Kerim ve dinimizi en iyi şekilde öğrenmeye çalışıyor. Biz de ara ara camilerde eğitim gören çocuklarımızı ziyaret ediyoruz. Çocuklarla hasbihal edip Kuran'ı Kerim eğitiminin önemden bahsediyoruz. Ben bu kursta eğitim veren, çocuklara Allah'ın kelamını öğreten hocamıza ve yaz tatilini değerlendirip Kuran'ı Kerim öğrenen çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Biz de Karaköprü Belediyesi olarak Sosyal İşler Müdürlüğümüz ile bu kurslarımıza gerekli desteği veriyoruz, vermeye devam edeceğiz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Metin Baydilli, Kuran-ı Kerim, Karaköprü, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
13:09   (Özel) Bin lira maaş ile ailesine bakmaya çalışan engelli babanın yürek burkan dramı
13:06   Kars'a yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi
11:58   Başkan Sever personelin bayramını kutladı
11:51   AK Parti ilçe ve belde teşkilatlarında bayramlaştı
11:30   Kurban Bayramı dönüşü trafik denetimi
11:26   3 yaşındaki lösemi hastası Ahmet'in itfaiyecilik hayali gerçek oldu
11:17   Tarım işçilerine bayram desteği