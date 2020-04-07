Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Baydilli esnafa maske dağıttı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, korona virüs tehdidine karşı semt pazarında vatandaşlara ve esnafa maske dağıttı.

07.04.2020 17:44 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:44
Baydilli esnafa maske dağıttı
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, korona virüs tehdidine karşı semt pazarında vatandaşlara ve esnafa maske dağıttı.

Karaköprü Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı önlemlerini arttırdı. Önlemler kapsamında, halkın yoğun olarak kullandığı pazar yerlerine vatandaşlar ve esnaflar için el dezenfektanı kurulurken, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, pazarını ziyaret ederek alışveriş yapan vatandaşlar ve pazarcı esnafına maske dağıtımı gerçekleştirdi. Karaköprü Belediyesi olarak önlemleri en üst seviyeye çıkardıklarını belirten Baydilli, "Karaköprü Belediyesi olarak ilçe genelinde korona virüsüne karşı önlemlerimizi arttırmış durumdayız. Özelikle halkın yoğun olarak kullandıkları Pazar alanlarımızın giriş ve çıkışlarına el dezenfektanı yerleştirdik. Vatandaşlarımız Pazar alışverişi öncesi ellerini dezenfekte edip, alışveriş sonrası da ellerini dezenfekte ederek önlemini almış olacak" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Metin Baydilli, Karaköprü, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Baydilli esnafa maske dağıttı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İngiltere’de Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısında rekor artış Haberler
İngiltere'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısında rekor artış
Bakan Albayrak, ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara müjdeyi verdi Haberler
Bakan Albayrak, ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara müjdeyi verdi
4 yaşındaki oğlunu öldüren kadının ifadesi kan dondurdu: ’Anne yapma’ diye yalvardı Haberler
4 yaşındaki oğlunu öldüren kadının ifadesi kan dondurdu: 'Anne yapma' diye yalvardı
İstanbul Tabip Odası üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronadan vefat etti Haberler
İstanbul Tabip Odası üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronadan vefat etti
Çinli uzmanlar, Türkiye’de de kullanılan yöntemin koronayı iyileştirdiğini kanıtladı Haberler
Çinli uzmanlar, Türkiye'de de kullanılan yöntemin koronayı iyileştirdiğini kanıtladı
İBB Bilim Kurulu’ndan 8 maddelik koronavirüs önerisi Haberler
İBB Bilim Kurulu'ndan 8 maddelik koronavirüs önerisi
Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, ağabeyinin ölümüne neden oldu Haberler
Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, ağabeyinin ölümüne neden oldu
Üreticiler satılmayan binlerce ıspanağı çaya döktü Haberler
Üreticiler satılmayan binlerce ıspanağı çaya döktü

Son Dakika Güncel Haberleri

19:20: Elazığ'da Kovid-19'u yenen 9 hasta alkışlarla taburcu edildi - Haber 19:18: - Hollanda'da huzurevinde kalan annelerinin 81. yaşını pankartla kutladılar - Haber 19:17: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi - Haber 19:16: Elazığ'da korona virüs tedavisi gören 9 kişi alkışlarla taburcu oldu - Haber 19:16: İnsanı İnşa Derneği İdlib kırsalında 700 aileye hijyen paketi dağıttı - Haber 19:00: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 786 arttı - Haber 18:31: İstanbul Tabip Odası Üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 18:28: 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadının ifadesi: Defalarca 'Anne yapma' diye yalvardı - Haber 18:10: İBB Bilim Kurulu'ndan koronavirüs salgınına karşı 8 maddelik öneri - Haber 17:36: Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık - Haber 17:39: 242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor - Ekonomi