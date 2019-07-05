05.07.2019 17:34
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Baydilli, esnafın taleplerini dinledi

Baydilli, esnafın taleplerini dinledi

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçede yaptığı alan gezilerinde vatandaşlarla ve esnafla sohbet ederek, taleplerini dinledi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçede yaptığı alan gezilerinde vatandaşlarla ve esnafla sohbet ederek, taleplerini dinledi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Çankaya ve Şenevler mahallelerinde teknik ekibiyle birlikte gezerek, sorunları yerinde tespit edip çalışma başlatılması için talimat verdi.

Karaköprü'de artık kesintisiz hizmet dönemine girdiklerini belirten Baydilli, Karaköprü Belediyesi olarak ilçenin sorunlarını bildiklerini ve çözümü noktasında yoğun bir gayretle çalıştıklarını vurgulayarak, "Biz başkan yardımcılarımız ve teknik müdürlerimizle birlikte sabah mesaimize erkenden başlayıp mahallelerimizi adım adım dolaşıyoruz. Buralardaki sorunları yerinde görüp çözümü noktasında çalışma başlatıyoruz. Şunu belirtmek istiyorum ki bundan sonra Karaköprü'de kesintisiz hizmet dönemine girmiş bulunmaktayız. Daha önce yaptığımız hizmetleri artık artırarak vatandaşımıza sunacağız. Bizim tek amacımız daha iyi, daha yeşil, daha temiz ve daha huzurlu bir Karaköprü'yü vatandaşlarımıza sunmaktır. Bize destek veren, dua eden tüm vatandaşlarımıza ve Karaköprü için gece gündüz çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Baydilli alan gezilerinde esnaf ve vatandaşlarla da sohbet ederken, taleplerini de dinledi. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
Metin Baydilli, Karaköprü, Çankaya, Yaşam

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