Baydilli Öğretmenler Günü'nü Kutladı

Karaköprü
Belediye Başkanı Metin Baydilli 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, geleceğin mimarları olan öğretmenlerin her zaman toplumda değer görmesi ve hatırlanması gerektiğini söyledi.
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Baydilli mesajında, iyi bir gelecek inşa edilmesi noktasında öğretmenlerin en az aile kadar önemli bir görev üstlendiğini kaydederek, eğitime ve eğitimciye her zaman önem verdiklerini dile getirdi.
Baydilli mesajının devamında, "İnsan hayatını idame ettirmek, kendini bir yerde konumlandırmak için öğrenmeye muhtaçtır. İlk eğitimini ailesinden alan çocuklar daha sonra öğretmenlerinin vereceği eğitimle şekillenip kendini geleceğe hazırlamaktadır. İşte bu noktada değerli öğretmenlerimiz gençlerin gelecekte vatanına, milletine hayırlı olması ve iyi yerlerde bulunmasında önemli bir görev üstlenmektedir. Öğretmenlerimiz geleceğimizi bizlere aydınlatan birer ışık olmakta, gençlerin iyi bir yaşama sahip olması için kendi yaşamından fedakarlık eden birer neferdir. Bu duygu ve düşüncelerle 2023 hedeflerine emin adımlarla yürüyen Türkiye
'nin geleceğinin inşasında büyük pay sahibi olan öğretmenlerimizin gününü kutluyor, görevlerinde başarılar ve kolaylıklar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ŞANLIURFA
Karaköprü