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Baydilli, öğretmenler gününü kutladı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

24.11.2019 13:36 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:41Baydilli, öğretmenler gününü kutladı
Belediye Başkanı Metin Baydilli, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Baydilli, öğretmenlik mesleğinin kutsallığını hatırlatarak, "Peygamber mesleği olan bu kutsal görevi her şartta büyük bir sorumlulukla yerine getiren tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum" dedi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında tüm öğretmenleri üstlendikleri kutsal görevden dolayı tebrik etti.

Baydilli mesajında, "Gelişmiş ve kalkınmış bir toplum ancak iyi eğitilmiş bireylerle gerçekleşebilir. Bizim ülke olarak muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmamız, gelişme seviyesi yükseklerde olmamız için yarının büyükleri olan bugünün çocukları ve gençlerinin çok iyi eğitilmesine bağlıdır. Bunu da ancak eğitmeyi kendine görev edinmiş, bu yolda her türlü sıkıntıyı çeken çok değerli öğretmenlerimizin sayesinde olacaktır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitilerek geleceğe hazırlanmasını sağlayan öğretmenlerimiz şüphesiz ki kutsal bir görev icra etmektedirler. Görevinin peygamber mesleği olduğunu bilen değerli öğretmenlerimiz, ülkemizin her türlü zorlu koşullarında görev yapmakta, yeri geldiğinde Necmettin, Aybüke ve Neşe Öğretmenler gibi bu uğurda şehit olmaktadırlar. Bu vesileyle bir kez daha öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyor, başarılı ve geleceği şekillendirecek bireyler yetiştirmelerini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Metin Baydilli, Karaköprü, Yaşam

Kaynak: İHA

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