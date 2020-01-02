Bayer Genç Bilim Elçileri, Kars'ta çocuklarla buluştu!

Bayer ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle ilköğretim çağındaki çocukların bilime olan merakını canlı tutmak ve onları ileride bilim insanı olma yönünde yüreklendirmek amacıyla yürütülen Bayer Genç Bilim Elçileri projesi, okul uygulamaları kapsamında Kars Atatürk İlkokulu'nda çocuklarla buluştu.

"Sütün İçinde Dans Eden Renkler, Çığlık Atan Balonlar" gibi projede yer alan çeşitli eğlenceli deneylerin yapıldığı okul uygulamasında çocuklar, günlük hayatta kolaylıkla temin edilebilen malzemelerden oluşan deneyler ile bilimin hayatın her anında olduğunu gözlemleme fırsatı buldu.

Bu yıl yeni deneylerle içeriği genişleyen proje Kars, Adıyaman, Çanakkale, Denizli, Fethiye, İstanbul, Kayseri ve Zonguldak illerinde gerçekleştirilecek okul uygulamalarıyla binlerce çocuğa daha ulaşmayı hedefliyor.