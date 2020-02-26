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Bayern Münih avantajı kaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu ilk maçında Bayern Münih, deplasmanda Chelsea'yi 3-0 mağlup etti.

26.02.2020 01:37 | Son Güncelleme: 26.02.2020 01:51Bayern Münih avantajı kaptı
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu ilk maçında Bayern Münih, deplasmanda 'yi 3-0 mağlup etti.

Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi Fransız hakem üçlüsü Clement Turpin, Nicolas Danos ve Cyril Gringore yönetti. Mücadele dengeli geçen bir ilk yarıya sahne oldu. İki takımın da birbirine üstünlük kurma çabası ilk devrede başarılı olmadı. Pek çok kez golü bulmak isteyen ekipler bunda başarılı olamadı. 35. dakikada Bayern Münih Thomas Müller ile gole çok yaklaştı ama top direkten döndü. Karşılamada ilk yarı golsüz tamamlandı.

Büyük çekişmeye sahne olan ikinci yarıda Bayern Münih, gollerı arka arkaya buldu. 51. dakikada Robert Lewandowski'nin asistinde Serge Gnabry takımını öne geçiren golü attı. Hemen 54. dakikada Lewandowski - Gnabry ikilisi bir kez daha sahneye çıkarak aynı şekilde bir gol daha atarak durumu 2-0'a getirdi.

76. dakikada bu kez Robert Lewandowski ağları sarsarak maçın skorunu tayin etti. 3-0 Bayern Münih üstünlüğü ile sona eren mücadeleyi Chelsea, Marcos Alonso'nun 83. dakikada gördüğü kırmızı kart ile 10 kişi tamamladı.

Deplasmanda aldığı 3-0'lık galibiyet ile Bayern Münih önemli bir avantaj elde etti. - İSTANBUL

UEFA Şampiyonlar Ligi, Stamford Bridge, Bayern Münih, Chelsea, Spor

Kaynak: İHA

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