09.07.2019 11:30
Haberler» Spor» Haber

Bayern Münih, Cengiz Ünder için Roma ile görüştü iddiası

Roma'da forma giyen Cengiz Ünder için sürpriz bir transfer iddiası geldi. Alman basınında yer alan habere göre; Bayern Münih, Milli futbolcunun transferi için İtalyan ekibiyle görüştü.

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne yönelik güçlü bir kadro kurmak isteyen Bavyera ekibinin, Cengiz için kulübü Roma'yla görüştüğü belirtildi.

Cengiz Ünder, 2017-2018 sezonunun başında Medipol Başakşehir'den Roma'ya 14,25 milyon euro bedelle transfer olmuştu.

İtalyan ekibiyle 65 maça çıkan 21 yaşındaki milli futbolcu, 14 kez fileleri sarsarken, 13 de asist yaptı. A Milli Takım formasını da 19 kez giyen Cengiz, bu maçlarda 6 kez fileleri havalandırdı.

Cengiz Ünder'in, Roma ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bayern Münih, Cengiz Ünder için Roma ile görüştü iddiası

Vedat Muriç transferi için FenerbahçeVedat Muriç transferi için Fenerbahçe'den Rize'ye gidecek oyuncular belli oldu

BaşakşehirBaşakşehir'den flaş Arda Turan kararı!

Eljif Elmas için Napoli ile görüşmeler başlıyorEljif Elmas için Napoli ile görüşmeler başlıyor

Cengiz Ünder, Roma, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
11:44   Antalyasporlu Doukara ve Aatif'tan DHA'ya özel açıklamalar
11:44   Antalyasporlu Doukara ve Aatif'tan DHA'ya özel açıklamalar (2)
11:36   Altay'ın gençleri parlıyor
11:36   Tekvando Türkiye Şampiyonu Hakan Kaya Dünya Şampiyonluğu yolunda
11:33   Tilbe Şenyürek Galatasaray'da
11:32   Tekvando Türkiye Şampiyonu Hakan Kaya Dünya Şampiyonluğu yolunda
11:31   "Yalın ayak şampiyon"un hedefi Avrupa birinciliği