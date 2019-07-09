Bayern Münih, Cengiz Ünder için Roma ile görüştü iddiası

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne yönelik güçlü bir kadro kurmak isteyen Bavyera ekibinin, Cengiz için kulübü Roma'yla görüştüğü belirtildi.

Cengiz Ünder, 2017-2018 sezonunun başında Medipol Başakşehir'den Roma'ya 14,25 milyon euro bedelle transfer olmuştu.

İtalyan ekibiyle 65 maça çıkan 21 yaşındaki milli futbolcu, 14 kez fileleri sarsarken, 13 de asist yaptı. A Milli Takım formasını da 19 kez giyen Cengiz, bu maçlarda 6 kez fileleri havalandırdı.

Cengiz Ünder'in, Roma ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.