Bayern Münih, Cengiz Ünder'in peşinde!

İtalya basınının önde gelen temsilcilerinden Sky Italia, Bayern'in Inter'den Ivan Perisic ve Roma'dan Türk futbolcu Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak istediğini iddia etti.

Ayrıca Alman devinin her iki oyuncuyu birden de alabileceğini belirten haberde, iki oyuncunun sık sık kanat değiştirmeyi sevdiği ve birlikte oynayabilecekleri bildirildi.

6 GOL 11 ASİSTLİK PERFORMANS

İsmi transferde daha önce Arsenal ile de anılan 22 yaşındaki milli futbolcu Cengiz Ünder, bir bölümünü sakat geçirdiği geçen sezonda Roma forması ile 33 maça çıktı ve 6 gol, 11 asist ile oynadı. (Takvim)