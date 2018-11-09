Bayern Münih - Darüşşafaka Tekfen: 116-70

SALON: Audi
Dome
HAKEMLER: Daniel Hierrezuelo, Milos Koljensic, Robert Vyklicky Bayern Münih
: Jovic 4, Dedovic 16, Booker 18, Lucic 8, Barthel 12, Dangubic 6, Koponen 16, Radosevic 4, Lo 13, Williams
7, Hobbs 9, King 3
DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: McCallum 4, Kidd 4, Brown 10, Evans 20, Eric 9, Kartal Özmızrak
4, Muhammed Baygül, Berk Demir 4, Doğuş
Özdemiroğlu 5, Oğuz Savaş
, Peiners 7, Diebler 3
1'İNCİ PERİYOT: 21-17
İLK YARI: 54-35
3'ÜNCÜ PERİYOT: 87-50 THY Avrupa
Ligi 6'ncı hafta mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen
, deplasmanda Almanya
'nın Bayern Münih takımına 116-70 mağlup oldu.
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