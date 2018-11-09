09 Kasım 2018, 00:31
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Bayern Münih - Darüşşafaka Tekfen: 116-70

Bayern Münih - Darüşşafaka Tekfen: 116-70

SALON: Audi DomeHAKEMLER: Daniel Hierrezuelo, Milos Koljensic, Robert VyklickyBayern Münih: Jovic 4, Dedovic 16, Booker 18, Lucic 8, Barthel 12, Dangubic 6, Koponen 16, Radosevic 4, Lo 13, Williams 7, Hobbs 9, King 3DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: McCallum 4, Kidd 4, Brown 10, Evans 20, Eric 9, Kartal...



SALON: Audi Dome

HAKEMLER: Daniel Hierrezuelo, Milos Koljensic, Robert Vyklicky

Bayern Münih: Jovic 4, Dedovic 16, Booker 18, Lucic 8, Barthel 12, Dangubic 6, Koponen 16, Radosevic 4, Lo 13, Williams 7, Hobbs 9, King 3

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: McCallum 4, Kidd 4, Brown 10, Evans 20, Eric 9, Kartal Özmızrak 4, Muhammed Baygül, Berk Demir 4, Doğuş Özdemiroğlu 5, Oğuz Savaş, Peiners 7, Diebler 3

1'İNCİ PERİYOT: 21-17

İLK YARI: 54-35

3'ÜNCÜ PERİYOT: 87-50

THY Avrupa Ligi 6'ncı hafta mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih takımına 116-70 mağlup oldu. Audi,Darüşşafaka,Bayern Münih,Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş
09 Kasım 2018 Cuma 00:31



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