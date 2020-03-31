Bayern Münih, Dortmund'u 6-0'lık Hezimete Uğratıyor

2017-18 Bundesliga sezonunun 28. haftasında zirve yarışı veren iki dev ekip Bayern Münih ile Borussia Dortmund karşılaştı. Maça hızlı başlayan Bayern, henüz 5. dakikada süperstar forveti Lewandowski ile öne geçti ve ardından gollerin arkası kesilmedi. Devre arası düdüğü çalmadan önce Lewandowski, Rodriguez, Müller ve Ribery'nin golleriyle 5-0 üstünlük sağlayan Bayern, ikinci yarıda da kontrolü kaybetmedi ve 88. dakikada Lewandowski'nin hat-trick'ini tamamlamasıyla ezeli rakibini 6-0'lık hezimete uğrattı.

Kaynak: Dugout