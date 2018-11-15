Bayern Münih, Eintracht Frankfurt Forması Giyen Luka Jovic'i Transfer Etmek İstiyor

Bayern Münih, James Rodriguez'in yerine Eintracht Frankfurt'un genç oyuncusu Luka Jovic'i kadrosuna katmayı planlıyor. Kicker'da yer alan habere göre Bayern Münih, performansından memnun olmadığı James Rodriguez'in bonservisini almayı düşünmüyor.

15 MAÇTA 12 GOL ATTI

Alman ekibi, James'in yerine bu sezon Bundesligada harikalar yaratan Eintracht Frankfurt''un Sırp oyuncusu Jovic'i kadrosuna katmanın planları yapıyor. 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon Frankfurt formasıyla 15 maçta 12 gol attı, 3 de asist yaptı.

(Goal)