Bayern Münih Fenerbahçe maçında şok! Nabil Dirar sahayı terk etmeye çalıştı!

Nabil Dirar taraftarların kendisini ıslıklamasına tepki gösterdi ve durup topu taca atarak oyunu terk etmek için kenara yöneldi! Nabil Dirar, Ersun Yanal ve yedek kulübesindeki arkadaşlarının telkinleriyle sahaya döndü. Fenerbahçe
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Cup'ta Bayern Münih'le karşı karşıya gelirken kabus gibi geçen maçta Nabil Dirar, 73. dakikada maç 6-1 iken taraftarın kendisine yönelik ıslıklamalarına tepki göstererek topu taca attı ve oyundan çıkmak için kenara yöneldi.
Ersun Yanal adeta çılgına dönerken oyuncusunu sahada tutmak için telkinlerde bulundu. Yanal'ın telkinleri ve takım arkadaşlarının çabalarıyla Dirar sahada kalmaya ikna oldu. Dirar, 24'te sakatlanan Hasan Ali Kaldırım'ın yerine oyuna dahil oldu.