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Bayern Münih-Fenerbahçe maçından sonra Alman polisi stada baskın düzenledi

Audi Cup'ta oynanan Bayern Münih-Fenerbahçe karşılaşması sonrasında Allianz Arena'ya Alman polisi baskın düzenledi.

05.08.2019 16:14 Bayern Münih-Fenerbahçe maçından sonra Alman polisi stada baskın düzenledi
Audi Cup'ta oynanan Bayern Münih- Fenerbahçe karşılaşması sonrasında Allianz Arena'ya Alman polisi baskın düzenledi.

Audi Cup turnuvasında Bayern Münih ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelenin ardından statta görevli özel güvenlik personeline Alman polisi baskın düzenledi. 30 sınır polisi, 11 belediye görevlisi ve çok sayıda polisin görev aldığı baskında, özel güvenlik görevlisi olarak çalıştırılan kişilerin sigorta kayıtlarının yapılıp yapılmadığı ve güvenlik sertifikalarının kontrol edildiği belirtildi.

Kontrol edilen 253 kişiden 194'ünün güvenlik personeli olarak çalışmalarına engel olan koşulların var olduğu ortaya çıktı. Bayern Münih'ten yapılan açıklamada, "Kontrol edilen kişiler Bayern Münih çalışanı değil. Bu kişiler görevlendirilmiş güvenlik şirketi çalışanları veya onların iş verdiği üçüncü bir şirket çalışanı. Yapılan kontrolleri destekliyoruz. Çıkacak sonuca göre adımlarımızı atıp önlemlerimizi alacağız" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

Bayern Münih, Fenerbahçe, Audi, Spor

Kaynak: İHA

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