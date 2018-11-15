Bayern Münih Forması Giyen Franck Ribery, Dövdüğü Gazeteciden Özür Diledi

Bir dönem Galatasaray'da da top koşturan Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Franck Ribery, geçtiğimiz hafta sonu Borussia Dortmund'a 3-2 yenildikleri mücadeleden sonra kavgaya karışmıştı. Fransız futbolcu, maçı beIN SPORTS Fransa adına yorumlayan ve kendisini eleştiren vatandaşı Patrick Guillou ile önce sözlü tartışmaya girmiş, ardından da işi fiziksel şiddete kadar götürmüştü.

OLAY TATLIYA BAĞLANDI

Almanya'nın en yüksek tirajlı gazetesi Bild'de yer alan habere göre 35 yaşındaki futbolcu, Guillou'dan özür diledi. Haberde Guillou'nun dün Bayern'in başkanı Uli Hoeness tarafından Münih'e davet edildiği ve olayın tatlıya bağlandığı ifade edildi.

(Fanatik)