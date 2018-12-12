Bayern Münih Forması Giyen Kingsley Coman, Futbolu Bırakma Noktasına Geldi

Almanya Ligi ekiplerinden Bayern Münih'in genç yıldızı Kingsley Coman sakatlıklarından ardından futbolu bırakma noktasına geldi.

"BİR DAHA AMELİYAT OLMAK İSTİYORUM"

22 yaşındaki Fransız futbolcu, yaşadığı sakatlıklar sonrası geçirdiği ameliyatların kendisini yıprattığını belirterek "Ayağımdan bir ameliyat daha olmak istemiyorum. Artık yeter. Belki benim ayağım futbol için uygun değildir, başka bir hayat yaşamam gerekiyordur." sözleriyle futbolu bırakmayı düşündüğünü dile getirdi.

BAĞLARINDA YIRTIK TESPİT EDİLDİ

Bayern Münih'te forma giyen yetenekli kanat oyuncusu, bu sezon iki bağlarındaki yırtık nedeniyle sahalardan uzak kaldı. Ayrıca Kingsley Coman'ın daha önce de birçok kez diz bağlarında yırtık meydana geldi.

(Sporx)