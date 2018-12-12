12 Aralık 2018, 15:42
»»

Bayern Münih Forması Giyen Kingsley Coman, Futbolu Bırakma Noktasına Geldi

Bayern Münih'in genç yıldızı Kingsley Coman, yaşadığı sakatlıklar ve geçirdiği ameliyatlar nedeniyle futbolu bırakabileceğini dile getirdi.

Almanya Ligi ekiplerinden Bayern Münih'in genç yıldızı Kingsley Coman sakatlıklarından ardından futbolu bırakma noktasına geldi.

"BİR DAHA AMELİYAT OLMAK İSTİYORUM"

22 yaşındaki Fransız futbolcu, yaşadığı sakatlıklar sonrası geçirdiği ameliyatların kendisini yıprattığını belirterek "Ayağımdan bir ameliyat daha olmak istemiyorum. Artık yeter. Belki benim ayağım futbol için uygun değildir, başka bir hayat yaşamam gerekiyordur." sözleriyle futbolu bırakmayı düşündüğünü dile getirdi.

BAĞLARINDA YIRTIK TESPİT EDİLDİ

Bayern Münih'te forma giyen yetenekli kanat oyuncusu, bu sezon iki bağlarındaki yırtık nedeniyle sahalardan uzak kaldı. Ayrıca Kingsley Coman'ın daha önce de birçok kez diz bağlarında yırtık meydana geldi.

(Sporx)

Almanya,Bayern Münih
12 Aralık 2018 Çarşamba 15:42



YORUMLAR (4)
1967 : welcome to trabzon
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
ANDSMERO: Eskiden dağlar delinirdi aşk için şimdi zarlar patlıyor zevk için !
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
  • J.J.OKOCHA : ne alaka böyle her haberin altına gelip saçma sapan yorumlar yapıyorsunuz , sıkıntı sende değil bu yorumu onaylayan kişide. . .
    Yayından Kaldır
    0 0
ANDSMERO: FENEVE TEKNIK DİREKTOR OLABILIRSIN
Yayından Kaldır
2 7
Cevap yaz
GSLİ: tarık çamdal ile selçük abini örnek al yata yata 3 yıl para kazandılar
Yayından Kaldır
9 1
Cevap yaz