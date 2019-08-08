Bayern Münih, hazırlık maçında 23 gol birden attı!

Bayern Münih, hazırlık maçında amatör lig takımlarından Rottach Egern ile karşılaştı. Alman devi mücadeleden 23-0'lık skorla galip ayrıldı.

TOLİSSO 4 GOLLE YILDIZLAŞTI

Bayern'e galibiyeti Tolisso (4), Lewandowski (3), Thomas Müller (3), Goretzka (3), Renato Sanches (2), Singh (2), Wriedt (2), Nollenberger, Dajaku, Gnabry ve bir de rakibin kendi kalesine attığı goller getirdi.

GEÇEN SEZON 22 GOL ATMIŞTI

Alman devi geçen sezon başında da Rottach Egern ile karşılaşmış ve rakibini 22-2 mağlup etmişti.