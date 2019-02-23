23 Şubat 2019, 20:51
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Bayern Münih, Hertha Berlin'i Tek Golle Geçti

Bayern Münih, Hertha Berlin

Almanya Liginin 23. haftasında Bayern Münih, sahasında konuk ettiği Hertha Berlin'i Javi Martinez'in golüyle 1-0 yendi.

Bayern Münih, Almanya Liginin 23. haftasında Bayern Münih'i Allianz Arena'da konuk etti. Ev sahibi ekip, 62. dakikada Javier Martinez'in attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

DORTMUND İLE PUANINI EŞİTLEDİ

Münih, bu galibiyetle puanını 51'e çıkartarak, bir maç eksiği bulunan lider Borussia Dortmund ile puanını eşitledi.

Hertha Berlin ise 32 puanda kaldı ve 10. sıraya geriledi. Borussia Dortmund yarın sahasında Bayer Leverkusen ile karşılaşacak.

Almanya, Hertha Bsc, Bayern Münih, Spor
Kaynak: AA


YORUMLAR (1)
DÜNÜR: bayern münih öbür tarafa ne götürecek..?bana ondan haber verin yahu.
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  • YAŞLI ADAM : Kupalar götürecek dünür.
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  • DÜRBÜNLÜYE : DÜRBÜNLÜ. . . . SENSİN DEMEK. . . KAÇ KARAKTERSİN. . . . ÖBÜR TARAFA . . . LAHANA MISIR HAMSİ. . .
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