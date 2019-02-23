Bayern Münih, Hertha Berlin'i Tek Golle Geçti

Bayern Münih, Almanya Liginin 23. haftasında Bayern Münih'i Allianz Arena'da konuk etti. Ev sahibi ekip, 62. dakikada Javier Martinez'in attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

DORTMUND İLE PUANINI EŞİTLEDİ

Münih, bu galibiyetle puanını 51'e çıkartarak, bir maç eksiği bulunan lider Borussia Dortmund ile puanını eşitledi.

Hertha Berlin ise 32 puanda kaldı ve 10. sıraya geriledi. Borussia Dortmund yarın sahasında Bayer Leverkusen ile karşılaşacak.

Kaynak: AA