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Bayern Münih'in Altay Bayındır'a talip olduğu iddia edildi

Neuer'e alternatif arayan Alman devi Bayern Münih'in, Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır'ı transfer listesine aldığı iddia edildi.

28.03.2020 10:33 | Son Güncelleme: 28.03.2020 10:54

34 yaşına giren Manuel Neuer'in sözleşmesini 2 yıl daha uzatmak için harekete geçen Bayern Münih'in tecrübeli ismin arkasına iyi bir yedek kaleci aradığı iddia edildi. A Spor'un haberine göre Alman ekibinin listesinde Altay Bayındır'ın da yer aldığı belirtiliyor. Bayern scoutlarının bir süredir 21 yaşındaki Altay'ı takip ettiği, verilecek rapora göre harekete geçilebileceği bildirildi.

Bayern Münih'in Altay Bayındır'a talip olduğu iddia edildi
Altay Bayındır

BU SEZON LİGDE 25 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 25 maça çıkan Altay Bayındır kalesinde 33 gol gördü. Genç file bekçisi 5 maçta rakiplerine gol izni vermedi.

Bayern Münih’in Altay Bayındır’a talip olduğu iddia edildi
Etiketler: Manuel Neuer, Altay, Spor

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Alman devi Bayern Münih'in Altay Bayındır'a talip olduğu iddia edildi

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