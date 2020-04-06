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Bayern Münih, koronavirüs arasını bitirerek antrenmanlara başlıyor

Bundesliga devi Bayern Münih, koronavirüs önlemleri sebebiyle verilen aranın ardından idmanlara başlanacağını açıkladı.

06.04.2020 10:27 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:34

Bayern Münih kulübünden yapılan açıklamada koronavirüs önlemleri sebebiyle maçların ve liglerin iptal edilmesi ile birlikte ilk kez idmanların başlayacağı açıklandı.

TÜM DEZENFEKTE KURALLARINA UYULACAK

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 6 Nisan Pazartesi günü gruplar halinde futbolcuların idmanlara başlayacağı kaydedildi. Tüm hijyen kurallarına uyarak ve gerek devlet yetkilileriyle gerekse de tüm yetkililerle yapılan görüşmeler neticesinde idmanların başlama kararı verildiği belirtilirken tüm dezenfekte kurallarına uyulacağının da altı çizildi.

Ayrıca yapılan açıklamada taraftarlara da seslenen kulüp, taraftarların antrenman tesisleri olan Sabener Strasse'ye gelmemeleri konusunda ciddi bir uyarı yapıldı.

(Sporx)

Bayern Münih, koronavirüs arasını bitirerek antrenmanlara başlıyor
Etiketler: Bayern Münih, Spor

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Bundesliga devi Bayern Münih, koronavirüs arasını bitirerek antrenmanlara başlıyor
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