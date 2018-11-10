Bayern Münih Lideri Geçemedi

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) oynanan maçta Borussia Dortmund, sahasında Bayern Münih'i 3-2 yendi.<br><br>Lider Borussia Dortmund, Westfalen Stadı'nda oynanan ve Robert Lewandowski'nin golleriyle iki kez geriye düştüğü mücadeleyi Marco Reus (2) ve Paco Alcacer'in golleriyle 3-2 yenerek sahadan galibiyetle ayrıldı.<br><br>Borussia Dortmund, bu galibiyetle puanını 27 yaparken, bu sezon üçüncü mağlubiyetini alan Bayern Münih 20 puanda kaldı.<br><br>Sahasında Mönchengladbach'e 3-1 yenilen Werder Bremen'in tek golünü ise Nuri Şahin kaydetti.<br><br>Bundesliga'da bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: <br><br>Fortuna Düsseldorf-Hertha Berlin: 4-1<br><br>Freiburg-Mainz 05: 1-3<br><br>Hoffenheim-Augsburg: 2-1<br><br>Nürnberg-Stuttgart: 0-2<br><br>Werder Bremen-Mönchengladbach: 1-3<br><br>Borussia Dortmund-Bayern Münih: 3-2