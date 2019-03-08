Bayern Münih, Lille Forması Giyen Nicolas Pepe'nin Peşinde

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, kanat oyuncularının yaşlanması sebebiyle, yeni genç yetenekler arayışına girdi. Buna göre Bavyera ekibi, gözünü Lille'nin parlayan kanat oyuncusu Nicolas Pepe'ye dikti.

TAKIMDAN AYRILMASINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Fransız medyasında yer alan habere göre kırmızı-beyazlı ekip, Pepe transferi için Lille ile ciddi anlamda görüşmelere başladı. Barcelona ve Parist Saint Germain'in de ilgisi olduğu bilinen Pepe için karar sezon sonu verilecek. Buna göre Fildişili yıldızın yaz transfer sezonunda takımdan ayrılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

LİLLE, FİYATINI BELİRLEDİ

Öte yandan Fransız temsilcisi, Pepe için transfer bedelini 50 milyon euro olarak belirledi. 23 yaşındaki yıldız golcü, sezon başında Angers'ten Lille'e 10 milyon euro bedelle transfer olmuş, sezon boyunca çıktığı 30 karşılaşmada 17 gol 11 asistlik performans sergileyerek Avrupa devleriin iştahını kabartmıştı.

(Sporx)