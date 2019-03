Bayern Münih - Liverpool Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? (Bayern Münih - Liverpool Maçı İzle)

Bayern Münih, Liverpool ile UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finale kalma mücadelesi verecek. Son 16 turunu geçen sekiz takım arasına girmek isteyen iki takım, İngiltere'de oynayan ve 0-0 biten maçın rövanşında Allianz Arena'da karşı karşıya gelecekler. Maçın muhtemel ilk onbirleri, takımların eksikleri ve son durumları ile maçı yayınlayan kanalların listesi haberimizde. Peki Bayern Münih - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BAYERN MÜNİH - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu son iki maçından biri olan Bayern Münih - Liverpool maçı TSİ 23.00'da başlayacak. Bu büyük maçı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Yardımcılıklarını ise Lorenzo Manganelli ile Fabiano Preti yapacak. Maçın VAR hakemi ise Massimilianı Irrati. Bayern Münih - Liverpool maçı Türkiye'den BeIN Sports 1 kanalından naklen izlenebilecek. İnternetten izlemek isteyenler ise BeIN Connect aracılığıyla seyredebilecek. Maçı yayınlayan diğer ulusal kanallar ise şöyle;

BAYERN MÜNİH - LİVERPOOL MAÇINI YAYINLAYAN KANALLAR LİSTESİ

CBC Sport Azerbaijan, Sony LIV, SONY TEN 1, SONY TEN 1 HD, Radio Barca, Facebook Live, UEFA Champions League App, beIN Sports HD 2, beIN Sports HD 12, beIN SPORTS CONNECT, Sky Sport Football, Sky Calcio 3, SKY Go Italia, Tring Sport 2, ESPN Play, ESPN2, SportsMax App, SportsMax 2, Canal+ Sport 1, Esporte Interativo Plus, Esporte Interativo, Cytavision Live, Cytavision Sports 2, TV3 Sport, Viaplay Denmark, Cosmote Sport 1 HD, SONY TEN 1, SONY TEN 1 HD, Sony LIV, Polsat Sport Premium 2, IPLA, TeleClub Sport Live, Teleclub Sport 2/ Sky Sport 2, RMC Sport 1, Univision Deportes En Vivo, Radio Barca, Univision NOW, B/R Live, Univision Deportes, UniMás

BAYERN MÜNİH - LİVERPOOL MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLER VE EKSİKLER

Bayern Münih'te sakat olan Tolisso ve Coman'ın yanı sıra cezalı olan Müller ve Kimmich forma giyemeyecek. Liverpool'da ise Joe Gomez, Lovren ve Keita sakatlıkları sebebiyle bu maçta görev alamayacak. Maçın muhtemel ilk onbiri ise şöyle olacağı düşünülüyor;

Bayern Münih - Liverpool Maçı Muhtemel 11'ler

Bayern Münih: Neuer, Rafinha, Süle, Hummels, Alaba, Thiago, Martinez, Gnabry, James, Ribery, Lewandowski

Liverpool: Alisson, Alexandr-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson, Wijnaldum, Fabinho, Henderson, Salah, Mane, Firmino

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÇEYREK FİNALE YÜKSELENLER

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geçen hafta oynanan maçlar ile 4 takım turu geçmişti. Ajax'ın Real Madrid'i deplasmanda 4-1 yenerek turu geçmesi büyük süpriz olmuştu. Dün akşam oynanan karşılaşmalar sonrasında Juventus ile Manchester City son sekize kaldılar. Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak iki maç ile 8 çeyrek finalist kesinleşmiş olacak. İşte turu geçenler...

Ajax , Tottenham , Manchester United, Porto, Juventus, Manchester City

Barcelona (0)/ (0) Lyon

Bayern Münih (0)/ (0) Liverpool

ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Bu akşam oynanacak iki karşılaşma ile son sekiz takımın belli olacağı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri 15 Mart Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde TSİ 14:00'te başlayacak olan kura çekimiyle belli olacak.