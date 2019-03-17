Bayern Münih, Mainz Engelini Rahat Geçti

Almanya
Birinci Futbol
Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih
, Mainz'ı 6-0 mağlup etti. Bavyera
ekibi, Bundesliga'nın 26. haftasında Mainz'ı Allianz Arena'da konuk etti.
Karşılamada üstün bir oyun sergileyen Bayern Münih, 3. dakikada Robert Lewandowski
, 33, 51 ve 55. dakikalarda James Rodriguez
, 39. dakikada Kingsley Coman ve 70. dakikada Alphonso Davies'in golleriyle karşılaşmadan 6-0 galip ayrıldı.
Puanını 60'a çıkaran Bayern Münih, aynı puana sahip Borussia Dortmund
'un önünde averajla liderliğini sürdürdü. Mainz ise 30 puanla 13. sırada kaldı.
Futbol, Almanya, Bayern Münih, Spor
Kaynak: AA