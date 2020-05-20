Bayern Münih, Manuel Neuer'in sözleşmesini 30 Haziran 2023'e uzattı

Alman ekibi Bayern Münih, deneyimli kalecisi Manuel Neuer'in sözleşmesini 30 Haziran 2023 tarihine kadar uzattı.

Bayern Münih, Manuel Neuer'in sözleşmesini 30 Haziran 2023'e uzattı
20.05.2020 16:53 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:53
Alman ekibi Bayern Münih, deneyimli kalecisi Manuel Neuer'in sözleşmesini 30 Haziran 2023 tarihine kadar uzattı.

Bundesliga takımlarından Bayern Münih, başarılı kalecisi Manuel Neuer ile nikah tazeledi. Alman ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Neuer'in sözleşmesinin 30 Haziran 2023 yılına kadar uzatıldığı belirtildi. 2011 yılında Schalke 04'ten transfer olan 34 yaşındaki eldiven, Bayern'de toplam 374 resmi maça çıktı ve 7 Bundesliga, 1'er de UEFA Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı. Alman kaleci, kariyerinde ayrıca 2014 yılında Dünya Kupası'nı kazandı.

Bayern Münih CEO'su Karl-Heinz Rummenigge, Manuel Neuer'in sözleşmesini uzattıklarını için memnun olduğunu belirterek, onun dünyadaki en iyi kaleci olduğunu söyledi.

Korona virüs salgını nedeniyle kaldıkları karantina döneminde sözleşme uzatma konusunda karar vermek istemediğini belirten Manuel Neuer, "Çünkü Bundesliga'da futbolun ne zaman, nasıl devam edeceği bilinmiyordu. Şimdi bu çözüldü. Ben de geleceğe büyük bir iyimserlikle bakıyorum. Kendimi çok rahat hissediyorum. Bayern Münih, Avrupa'nın en iyi futbol takımlarından biri" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Manuel Neuer, Bayern Münih, Spor, Haber

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