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Bayern Münih Mönchengladbach'a da kaybetti

Bayern Münih, Bundesliga'nın 14. haftasında Borussia Mönchengladbach ile karşı karşıya geldi. Öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamayan Bayern Münih, 90+2'de yediği penaltı golüne engel olamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

07.12.2019 19:41 | Son Güncelleme: 07.12.2019 20:12

Bundesliga'nın 14. haftasındaki dev maçta Bayern Münih, deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Borussia Park'ta oynanan mücadelenin 2. yarısı nefes kesti ve Gladbach karşılaşmayı uzatma dakikalarında attığı penaltı golüyle 2-1 kazanarak liderliğini sürdürdü.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Bayern Münih 49. dakikada Ivan Perisic ile öne geçerken, Mönchengladbach'ın cevabı 60. dakikada Bensebaini ile geldi. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında kazanılan penaltıda 90+2. dakikada topun başına gelen Bensebaini, ağları sarstı ve takımına galibiyeti getirdi. Bayern Münih'te Javi Martinez, penaltı pozisyonunda kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

ÜST ÜSTE 2. YENİLGİ

Bu sonucun ardından Mönchengladbach 31 puana yükselerek, RB Leipzig'in önünde liderlik koltuğunda oturmaya devam etti. Bayern Münih ise geçtiğimiz haftadaki Leverkusen yenilgisinin ardından bir kez şoku yaşadı ve 24 puanda kaldı.

Bundesliga'nın 15. haftasında Bayern Münih evinde Werder Bremen ile karşılaşacakken, Mönchengladbach ise deplasmanda Wolfsburg'a konuk olacak.

DORTMUND 5'LEDİ

Borussia Dortmund, sahasında Fortuna Düsseldorf'u 5-0 mağlup etti.

Sarı-siyahlıların gollerini 42 ve 70. dakikalarda Marco Reus, 58. dakikada Thorgan Hazard, 63 ve 74. dakikalarda Jadon Sancho kaydetti.

Borussia Dortmund, aldığı bu galibiyetle puanını 26'ya çıkardı. Düşme hattında yer alan Fortuna Düsseldorf ise 12 puanda kaldı.

LEIPZIG RAHAT KAZANDI

Leipzig ise sahasında Hoffenheim'ı 3-1 yendi.

Ev sahibi ekibin gollerini 11 ve 52. dakikalarda Timo Werner, 83. dakikada Marcel Sabitzer attı.

Hoffenheim'ın tek golü 89. dakikada Ermin Bicakcic'den geldi.

Leipzig 30 puanla zirve takibini sürdürdü. Hoffenheim ise 21 puanda kaldı.

Bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Freiburg sahasında Wolfsburg'u 1-0, Augsburg da Mainz 05'i 2-1 mağlup etti.

Bayern Münih Mönchengladbach'a da kaybetti

Mönchengladbach, Bayern Münih, Almanya, Spor


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